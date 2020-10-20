В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

Нарушителям масочного режима грозят штрафами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 21 октября, зафиксировано 118 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 113). Таким образом, заболеваемость обновила предыдущий рекорд. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.

«С начала пандемии произошло 18 852 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 857 южноуральцев. Умерли три человека: 63-летний пациент от COVID-19, у 64-летней и 80-летнией женщин коронавирус осложнил тяжелые болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 98 человек, с начала пандемии — 14 367 жителей области.

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Коэффициент распространения (Rt) коронавируса в регионе составляет 1,06: дозвониться до поликлиники и вызывать врача на дом зачастую просто невозможно, срок ожидания терапевта приближается к двум суткам, скорой — к пяти суткам. Власти готовят решение об отмене диспансеризации, губернатор Алексей Текслер объявил о продлении осенних каникул.

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Коэффициент распространения (Rt) коронавируса в регионе составляет 1,06: дозвониться до поликлиники и вызывать врача на дом зачастую просто невозможно, срок ожидания терапевта приближается к двум суткам, скорой — к пяти суткам. Власти готовят решение об отмене диспансеризации, губернатор Алексей Текслер объявил о продлении осенних каникул.