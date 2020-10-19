Власти ЯНАО вернули ограничения по коронавирусу

Органам ЗАГС запретили свободно принимать ямальцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО органы ЗАГС начнут принимать людей только по предварительной записи. Такое решение из-за новой волны пандемии коронавируса принял губернатор Дмитрий Артюхов. Соответствующий документ появился на сайте правительства ЯНАО.

«Предоставление государственных услуг органами ЗАГС осуществлять исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан в соответствии с установленным режимом работы указанных органов», — говорится в постановлении Артюхова. Уточняется, что мера начнет действовать с 21 октября.

Ранее днем федеральный оперативный штаб сообщил, что в ЯНАО зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом — 288 человек. Комментируя данные, ямальские власти заявили, что аномально высокий показатель связан с нюансами подсчета статистики: в сводку впервые включили бессимптомные случаи COVID-19. Вместе с тем вторая волна вируса в ЯНАО продолжается с конца сентября, когда ежедневно начали заражаться больше 100 человек.

В ЯНАО с начала осени идет третий этап отмены карантина. В округе действуют минимальные запреты. Однако коэффициент распространения инфекции (Rt) на Ямале равен 1,24. При таком значении Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе с жесткими ограничениями. Ранее URA.RU предсказывало введение нового карантина, поскольку эпидемия в ЯНАО развивается по «московскому сценарию».

В начале октября возврат запретов инициировал губернатор Дмитрий Артюхов. Карантин в ЯНАО продлится до 1 ноября.