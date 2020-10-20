20 октября 2020

Челябинский вице-губернатор рассказал, как лечился от COVID. «Обычные мазки коронавирус не показали»

© Служба новостей «URA.RU»
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Анатолий Векшин (слева) долечивается дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин, госпитализированный 3 октября с ковидной пневмонией, выписан из больницы и продолжает лечение дома. При этом обычные тесты не показали наличие заболевания. Вице-губернатор рассказал URA.RU, какие симптомы у него наблюдались.

«Я почувствовал недомогание и решил, что у меня ОРВИ, лечился дома, — говорит Векшин. — К тому же тесты на COVID дали отрицательный результат. К субботе резко подскочила температура, до 40 градусов. Появилась дикая слабость, сухость во рту. Обоняние и вкус не пропадали».

Компьютерная томография (КТ) показала 35% поражения легких. К тому времени, когда Векшина доставили в больницу, поражение достигло 40%. Уже перед выпиской из больницы мазок на COVID вновь показал отрицательный результат, хотя лечили вице-губернатора именно от ковидной пневмонии. Теперь ему надо сдать тест на антитела.

Вице-губернатор затруднился ответить, где именно мог заразиться. «Соблюдал масочный режим, — говорит Векшин. — Совещания проводил по ВКС. Вполне мог заразиться в лифте». Векшин отметил, что с начальником управления по внутренней политике Виталием Шиковым, который также заболел COVID, уже месяца полтора не общался лично.

«Это отличается от самой сложной формы гриппа, — утверждает вице-губернатор. — Тяжело сделать даже несколько шагов, ничего не хочется есть. Очень благодарен врачам, которые делают все для пациентов. Призываю всех беречь себя и своих близких. Стараться соблюдать все меры профилактики, что уменьшает шансы на болезнь».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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