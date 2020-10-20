20 октября 2020

Источник: медиков в ЯНАО не успевают тестировать на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очереди по справкам на водительские права. Екатеринбург, пробирки, лабораторное оборудование, ампулы
Лаборатории не успевают обрабатывать пробы, взятые у пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Салехардской областной клинической больнице №1 (ЯНАО), по словам источников URA.RU, перестали проводить плановые обследования медперсонала из-за большого потока инфицированных. Якобы в лаборатории не успевают обрабатывать анализы пациентов.

«Врачей в ОКБ №1 перестали обследовать на коронавирус, — рассказал собеседник агентства, знакомый с обстановкой в медучреждении. — В лаборатории не успевают обрабатывать анализы пациентов, у кого подозревают COVID». По словам инсайдеров, ситуация вызывает недовольство среди самих медиков, которые подвергаются дополнительному риску.

Представители окружного департамента здравоохранения категорически не согласны со словами источников. «Это неправда, всех тестируют», — прокомментировали происходящее в пресс-службе ведомства.

Между тем, пациенты также жалуются на работу медучреждения и долгое ожидание анализов. По рассказам местных жителей, в некоторых случаях результатов мазка на коронавирус приходится ждать по пять дней, а состоянием здоровья заболевшего никто из персонала больницы после этого не интересуется.

Ранее решение о приостановлении платной сдачи анализов на коронавирус было принято в городской больнице Лабытнанги. Кроме того, до особого распоряжения в медучреждении приостановлены все медкомиссии и профосмотры.

URA.RU уже рассказывало о лаборантке Салехардской ОКБ, переболевшей коронавирусом в осложненной форме. Женщина обвинила руководство медучреждения в халатности и попытке скрыть ее последствия.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...