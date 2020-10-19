В разгар второй волны коронавируса в ЯНАО сокращают тестирование

Платный прием анализов в Лабытнанги временно приостановлен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На фоне роста заболеваемости коронавирусом городская больница в Лабытнанги (ЯНАО) временно приостанавливает платное тестирование на COVID-19. Как сообщили официальные представители медучреждения в социальных сетях, мера связана с тем, чтобы обезопасить население и самих медработников.

Также до особого распоряжения прекращается проведение всех видов профилактических медосмотров и диспансеризаций. «С целью предотвращения заболеваний и распространения среди населения города Лабытнанги и медицинских работников временно до 23 октября 2020 года приостанавливается оплата и проведение тестирования на новую коронавирусную инфекцию на платной основе», — сообщили в горбольнице.

Специалисты призвали ямальцев без особой необходимости не выезжать за пределы региона и ограничить посещение общественных мест, а также соблюдать комплексные меры предосторожности. Ранее губернатор Дмитрий Артюхов поручил муниципалитетам вновь ввести ограничения, которые действовали весной в связи с распространением пандемии.

Накануне власти Ямала приняли решение о досрочном роспуске на каникулы школьников. Официально за две недели в учебных заведениях синхронно проведут дезинфекцию.