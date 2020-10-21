В Минздраве РФ назвали альтернативу перчаткам в пандемию

В некоторых случаях ношение перчаток может только усугубить ситуацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для профилактики заражения коронавирусом лучше использовать антисептики, а не перчатки. Это связано с тем, что многие в пандемию носят перчатки неправильно, заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

«Основной путь передачи вируса (90%) — воздушно-капельный, и только 10% — контактный путь. Эти 10% значительной роли не играют», — рассказал «Интерфаксу» Чуланов. По мнению инфекциониста, если бы каждый обрабатывал руки антисептиком при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы — особенно с учетом того, что многие не умеют правильно снимать и утилизировать перчатки.

«Если бы все правильно пользовались [перчатками]: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, — это было бы идеально, но далеко не все так поступают», — объяснил специалист. По его мнению, перчатки ничем не помогают, а наоборот — создают риски.

Ранее в Кремле заявили, что система здравоохранения России готова к борьбе с пандемией коронавируса. Поэтому никаких разговоров о карантине, какой был весной, не ведется. В Роспотребнадзоре напомнили, что переохлаждение в осенне-зимний период снижает защиту организма от респираторных инфекций, в том числе от коронавируса, пишет «Национальная служба новостей».