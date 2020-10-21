Карантина в России из-за коронавируса не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Система здравоохранения России сейчас готова к борьбе с пандемией коронавируса. Поэтому никаких разговоров о карантине, какой был весной, не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Весной не было достаточно средств индивидуальной защиты, не было развернуто производство, был дефицит ИВЛ. Налаживалась инфраструктура системы здравоохранения, заточенная на борьбу с пандемией. Поэтому тогда была необходимость ограничительных мер, — объяснил Песков. — Сейчас система готова выдержать давление, которое на нее оказывается пандемией».

С начала пандемии вирус диагностирован у 1 447 335 россиян. Как заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, пока рано говорить о сроках выхода России на плато по коронавирусу, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что пандемия стала беспрецедентным вызовом для экономики России, напоминает RT.