Будет ли в России жесткий карантин, как весной. Объяснение Кремля

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , девушка, медицинская маска, пассажиры, масочный режим, коронавирус
Карантина в России из-за коронавируса не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Система здравоохранения России сейчас готова к борьбе с пандемией коронавируса. Поэтому никаких разговоров о карантине, какой был весной, не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Весной не было достаточно средств индивидуальной защиты, не было развернуто производство, был дефицит ИВЛ. Налаживалась инфраструктура системы здравоохранения, заточенная на борьбу с пандемией. Поэтому тогда была необходимость ограничительных мер, — объяснил Песков. — Сейчас система готова выдержать давление, которое на нее оказывается пандемией».

С начала пандемии вирус диагностирован у 1 447 335 россиян. Как заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, пока рано говорить о сроках выхода России на плато по коронавирусу, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что пандемия стала беспрецедентным вызовом для экономики России, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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