Захватившие банк в Грузии озвучили свои требования. Заложники выбираются через крышу. Видео

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Захватившие банк требуют 500 тысяч долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожилым людям позволили покинуть филиал «Банка Грузии», который был захвачен с целью ограбления в городе Зугдиди. Захватчики требуют денег. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».

«Захватившие заложников требуют 500 тысяч долларов», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на грузинское ТВ. При этом захватчики отпустили пожилых людей, находившихся в банке. Нескольким людям удалось сбежать из захваченного филиала. Люди выбрались через крышу.

Ранее сообщалось, что в грузинском городе Зугдиди произошел захват заложников в филиале банка. Предварительно было известно только об одном вооруженном мужчине.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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