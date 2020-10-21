Пожилым людям позволили покинуть филиал «Банка Грузии», который был захвачен с целью ограбления в городе Зугдиди. Захватчики требуют денег. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».
«Захватившие заложников требуют 500 тысяч долларов», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на грузинское ТВ. При этом захватчики отпустили пожилых людей, находившихся в банке. Нескольким людям удалось сбежать из захваченного филиала. Люди выбрались через крышу.
Ранее сообщалось, что в грузинском городе Зугдиди произошел захват заложников в филиале банка. Предварительно было известно только об одном вооруженном мужчине.
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