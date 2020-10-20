Уголовное дело экс-мэра Миасса закрыли из-за его смерти

Смерть «обнулила» претензии силовиков к Виктору Ардабьевскому Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Уголовное дело бывшего сити-менеджера Миасса (Челябинская область) Виктора Ардабьевского, которого обвиняли в организации заказных убийств, закрыто. Об этом сообщили URA.RU в Московском областном суде, где оно рассматривалось.

«Уголовное дело прекращено», — сообщили в суде. В качестве причины указана смерть Ардабьевского.

Ардабьевский был задержан в 2013 году: спецназ ФСБ затормозил его внедорожник и буквально выволок главу третьего по величине города региона на асфальт. В ходе следствия чиновнику, которого считали связанным с местной ОПГ «Турбазовские», предъявили обвинение в подготовке заказных убийств и бандитизме. Следствие и судебное разбирательство растянулись на семь лет, которые экс-мэр провел за решеткой.

Как написала в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая видела Ардабьевского 31 августа (сообщение о смерти экс-мэра появилось 2 октября), у него были серьезные проблемы со здоровьем. «Выглядел он скверно. Еле передвигался. Он нам рассказал, что накануне у него обострился гастрит, скрутило так, что пришлось вызывать скорую. Дали таблетки, но таблетки не помогают. Сказал, что все болит и сейчас. Температура каждый день скачет — бросает то в жар, то в холод. Вчера была 37,5. А еще левый глаз совсем не видит, у него уже было три операции на глазах»», — описала общественница состояние экс-мэра.

Как сообщили URA.RU источники в Миассе, Ардабьевского похоронили в Москве, где давно живут его взрослые дети. Оставшаяся в Миассе супруга экс-градоначальника сейчас продает дом и переезжает к ним в столицу.