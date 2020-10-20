Ямальских нефтяников, разливших топливо в реку, оправдали

Пробы воды в реке Нумги не выявили в ней следов нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Проверка, проведенная надзорными органами ЯНАО после сообщений о загрязнении реки Нумги в Надымском районе, не выявила нарушений законодательства. Как сообщила окружная прокуратура, следов нефтепродуктов в воде и на прибрежной полосе уже на следующий день обнаружить не удалось.

«В ходе обследования прибрежной полосы вдоль реки Нумги нефтезагрязнения водного объекта и береговой полосы не наблюдалось, — говорится в сообщении ведомства. — Каких-либо следов замазученности береговой полосы, водных объектов, характерных для нефтяных загрязнений, в момент проведения осмотра не имелось». Пробы воды, взятые специалистами Роспотребнадзора в реке, также не подтвердили загрязнения.

В ходе проверки было установлено, что погрузку нефти с нефтеналивного причала на танкер ТН-739 осуществляло в сентябре дочернее предприятие «Лукойла» — ООО «РИТЭК». На место предполагаемого загрязнения вылетал руководитель ТПП «Ритэкбелоярскнефть».

Основанием для проверки стала размещенная в социальных сетях видеозапись, сделанная экоактивистом Русланом Карташовым, сообщившим, что разлив нефти произошел 27 сентября. Связаться с автором ролика не удалось: на личные сообщения корреспондента активист не ответил.

Между тем, проверка, проведенная по аналогичному сообщению в августе, показала, что нефтепродукты в реку действительно попали. Тогда предприятие полностью ликвидировало последствия, в том числе путем уборки грунта на береговой полосе и обработки сорбентом.