Источник: по аварийному селу в ЯНАО принято судьбоносное решение

Жителям села Газ-Сале предложат равноценные квартиры в других местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты заксобрания ЯНАО на заседании 22 октября утвердят закон об аварийном селе Газ-Сале, которое власти под руководством губернатора Дмитрия Артюхова собираются расселить. Об этом URA.RU сообщили несколько знакомых с ситуацией источников. В документе, по их данным, будут прописаны жесткие нормы, по которым жителям села дадут жилье в других населенных пунктах.

Закон о гарантиях для сельчан, по информации инсайдеров, уже прошел антикоррупционную экспертизу. Депутаты разобрали его нюансы и предварительно поддержали. «В законе ясно прописаны меры господдержки населения в связи с муниципальной реформой. Это было главное требование Артюхова к разработчикам. Две меры — жилищная поддержка и единовременное пособие», — разъяснил собеседник URA.RU в заксобрании ЯНАО.

Другой источник агентства уточнил, что закон начнет работать не раньше следующего года. «Принятие закона далеко не последний шаг. Впереди целый ряд доработок в различных региональных документах. В лучшем случае, мера начнет действовать с 2021 года», — пояснил знакомый с ситуацией инсайдер URA.RU.

В пресс-службе заксобрания ЯНАО подтвердили URA.RU, что проект закона внесен на рассмотрение депутатов. Он включен в повестку заседания 22 октября.

Вопрос о судьбе Газ-Сале возник после закрытия в селе всех предприятий. Износ жилого фонда превысил 80%. В ходе опроса 94% жителей высказались за переезд в другие населенные пункты. В сентябре губернатор Артюхов на встрече с сельчанами пообещал организовать «справедливый» переезд: «Мы хотим создать условия, чтобы переезд был на одинаковых условиях. Метр в метр».