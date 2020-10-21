Полицейских не хотят обслуживать в больницах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полицейские сразу нескольких российских регионов пожаловались URA.RU на недоступность получения медпомощи. Сотрудникам МВД запрещено иметь полис ОМС, а ведомственные больницы не справляются с наплывом заболевших коронавирусом. «Гражданские» медучреждения пациентам в погонах не рады, говорит источник URA.RU в силовых структурах.

«Какое-то время назад был приказ сдать все полисы, у кого они были. Нарушителям грозило расследование вплоть до возбуждения уголовного дела за растраченные деньги Фонда медстрахования. Это обернулось тем, что сейчас в ведомственных поликлиниках не справляются с валом обращений, не хватает терапевтов. В обычные больницы мы на прием пойти не можем, скорая к нам ехать не хочет», — поделился сотрудник полиции из Свердловской области. Его слова подтвердили полицейские из Кургана. Проблема обострилась во время эпидемии коронавируса, когда больницы, работающие в системе ОМС, оказались перегружены.

Председатель координационного совета московского профсоюза полиции Михаил Пашкин также сообщил, что к ним обращаются с жалобами. Он призвал полицейских настойчивее отстаивать свои права. «Сотрудники должны обратиться в руководство с требованием оплатить эти услуги», — отметил Пашкин. Он добавил, что с помощью профсоюза полицейским удается отстоять свои права в 90% случаев.

В пресс-службе МВД России не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В ведомство направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU сообщало о смерти заместителя начальника кадров управления МВД Екатеринбурга Данила Халимова, который несколько раз вызывал скорую, но не мог добиться госпитализации, несмотря на признаки коронавируса. Комментируя это происшествие, пресс-секретарь регионального ТФОМС Елена Денисламова отметила, что финансирование больниц скорой помощи фактически не зависит от наличия полиса ОМС у пациента.