Губернатор Евгений Куйвашев (справа) может повысить своего заместителя Сергея Швиндта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт может получить повышение по службе и занять пост первого заместителя главы региона. Такую версию выдвинули сразу два высокопоставленных собеседника URA.RU, комментируя возможную отставку мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и назначение на его пост первого заместителя губернатора Евгения Куйвашева Алексея Орлова.

«Главный претендент на пост первого замгубернатора в случае ухода Орлова — Сергей Швиндт. Он близок к губернатору, имеет достаточный практический опыт и связи», — сообщил инсайдер. «Первый заместитель должен находиться в курсе конкретных проблем десятков муниципальных образований, иметь отношения с бизнес-элитами. У Швиндта есть преимущество — он уже инкорпорирован во властные вертикали, работал и в мэрии Екатеринбурга, и в администрации области», — пояснил гендиректор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

В то же время еще один источник URA.RU заявил, что интрига с возможной отставкой Высокинского и кастингом на его место поддерживается главой региона намеренно, чтобы оказывать давление на главу Екатеринбурга. «Поскольку губернатор считает, что полпред [в УрФО Николай Цуканов] работает против него, он будет держать выборы в гордуму до 22 ноября под полным контролем, оказывая психологическое давление на мэра», — объяснил он.

Сергей Швиндт не ответил на вопрос корреспондента URA.RU о вероятном повышении. Алексей Орлов в ответ на вопрос о своем уходе на должность мэра и возможном преемнике заявил, что не комментирует слухи.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский теряет аппаратные позиции: мэр больше не может рассчитывать на поддержку своего главного союзника — полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Губернатор, по информации URA.RU, также недоволен конфликтом между мэрией и гордумой и пространно высказывается о «скорых переменах». Ранее претендентом на повышение источники URA.RU называли другого зама губернатора — Олега Чемезова.