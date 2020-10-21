Академик РАН назвал лучший способ защититься от коронавируса. Это не перчатки и не антисептики

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Заседания регионального штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Челябинск , антисептик, диспенсер
Иммунолог напомнил, что антисептики очень портят кожу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В пандемию коронавируса россиянам следует отказаться и от перчаток, и от антисептиков. Лучшим способом в борьбе с инфекций, помимо ношения масок, является мытье рук с мылом. Об этом URA.RU заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Ранее главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что для профилактики заражения коронавирусом лучше использовать антисептики, а не перчатки. Это связано с тем, что многие в пандемию носят перчатки неправильно.

«Антисептики хоть и помогают против инфекций, но ими нельзя пользоваться постоянно, поскольку они очень портят кожу. Хотя наша кожа сама по себе защищает от вирусов и относится к системе врожденного иммунного ответа. У нас там и лизоцимы (антибактериальный агент — прим. ред.), и антимикробные пептиды. Они разрушаются уже из-за мытья рук, не то что от антисептиков», — объяснил Зверев.

По мнению академика РАН, пользоваться антисептиками нужно лишь в крайних случаях. Зверев отметил, что сейчас нет неэффективных антисептиков, все они способны защитить от вирусов. Однако злоупотреблять этими средствами не стоит. «Нередко антисептиками поливают улицы и дороги. Это опасно тем, что в результате могут образоваться бактерии, которые будут устойчивы к антисептикам», — отметил эксперт.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что в 90% случаев коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, и только в 10% — контактным. С этим согласился и Виталий Зверев. «Можно, конечно, представить ситуацию, когда человек заразится от рук, это может быть в семье, где никто не соблюдает правила гигиены. Но в целом вирус таким путем не переносится», — объяснил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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