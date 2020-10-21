Раскрыта правда об использовании iPhone 12

Преимуществами нового айфона стали камера и быстрый процессор Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Apple завоевывает мир

Новый iPhone 12, презентованный на прошлой неделе, лишился наушников и зарядки, однако обзавелся новым дизайном, камерой и самым мощным процессором из всех телефонов бренда. Российские журналисты протестировали новый флагман Apple и назвали его плюсы и минусы.

«Из стандартной комплектации айфонов убрали наушники и сетевой адаптер, объяснив это заботой об окружающей среде», — рассказал журналист «Медузы». По его словам, в связи с этим новшеством, пользователям предыдущих моделей придется докупать к телефону адаптер, либо переходник на USB-C.

Из минусов нового смартфона журналист назвал также низкий уровень защиты. Несмотря на обновленное стекло с керамическими нанокристаллами, iPhone по-прежнему крайне подвержен царапинам при эксплуатации.

Одними из главных плюсов смартфона стала новая камера, которая, по ощущениям журналиста, стала лучше работать в ночном режиме, с селфи и бликами. Кроме того, в общем повысилась четкость получаемых фотографий. Отмечена также производительность нового смартфона. Даже при записи видео 4К он без задержек переключается между объективами.

Линейка новых флагманов Apple iPhone 12 была представлена 13 октября. По информации RT, кроме стандартной версии смартфона, были показаны модели mini, pro и pro max.