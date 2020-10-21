«Яндекс.такси» не будет возить на КТ челябинцев с коронавирусом

Закрепленные за медиками машины не будут возить обычных пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Машины «Яндекс.такси» не будут использоваться для перевозки на КТ жителей Челябинской области, у которых заподозрен коронавирус. Об этом сообщили URA.RU 22 октября в пресс-службе компании-агрегатора. Машины сервиса могут быть использованы для транспортировки медработников.

«Соглашение с властями Челябинской области предусматривает перевозку медперсонала, а не пациентов. Речь не о машинах, выполняющих обычные заказы Яндекс Go, а про отдельный флот партнерских автомобилей. В них используются специальные защитные экраны и ежедневно проводится дезинфекция. Для водителей будет действовать страховка из специального Фонда Яндекс.Такси, на случай заражения Covid-19», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании.

Конкретное число задействованных машин и населенные пункты Южного Урала, где они будут использоваться, в Яндекс Go обещали уточнить позднее. Там напомнили, что во время весенней вспышки пандемии подобный проект «Помощь рядом» действовал в 34 городах России.

О готовящемся соглашении с агрегатором заявили URA.RU власти региона. По словам представителей правительства региона, порядка трех десятков специально выделенных такси предполагалось использовать в Челябинске и Магнитогорске, чтобы компенсировать дефицит скорых, не справляющихся с доставкой больных с подозрением на COVID на компьютерную томографию.

Информация об этом послужила поводом для агитации в соцсетях за забастовку с рядом экономических требований к компании. Однако в пресс-службе Яндекс заявили URA.RU, что не получали никаких требований, равно и как и фирмы-партнеры.