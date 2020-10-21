В Тюменской области снова рост заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 139 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. В сообщении уточняется, что в регионе скончался еще один пациент с COVID-19.
«Тюменская область — 139 [случаев подтвержденного коронавируса за минувшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход]», — указано в сообщении федерального оперштаба. Информация об обстоятельствах, при которых тюменцы заразились COVID-19, не приводится.
Эпидситуация с коронавирусом в Тюменской области остается напряженной. Абсолютный рекорд по ежесуточной выявляемости заболевания в регионе был поставлен 20 октября: тогда за сутки COVID-19 был выявлен у 165 человек. На данный момент, по этому показателю наблюдается незначительный спад.
Ранее агентство писало о том, что требования карантина в Тюменской области многие не соблюдают. В частности, в некоторых крупных гипермаркетах и ресторанах фастфуда игнорируется масочный режим. Режим повышенной готовности в области продлен до 11 ноября.
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