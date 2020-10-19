19 октября 2020
18 октября 2020

В Тюменской области абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, лукойл, виды тюмени
За последние сутки коронавирус подтвердился у 165 тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки коронавирус был диагностирован у 165 жителей Тюменской области. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Предыдущий рекорд по заболеваемости в регионе был поставлен днем ранее, когда наличие инфекции подтвердилось у 142 человек.

«Тюменская область — 165 [подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе]», — указано в сообщении оперштаба. Новых смертей пациентов с COVID-19 в регионе не зарегистрировано.

С начала пандемии коронавирусом заболело 11692 тюменца. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 11 ноября. Из-за ухудшающейся эпидситуации по коронавирусу, тюменские чиновники отменили личный прием граждан, а больницы — плановый прием пациентов и большую часть операций.

Ранее агентство писало о том, что из-за коронавируса в школах Тюменской области каникулы будут длиться 14 дней вместо семи. При этом, о переходе на дистанционное обучение пока речи не идет. Узнать о том, чего еще ждать тюменцам от второй волны COVID-19, можно узнать из аналитики URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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