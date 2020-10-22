Популяризация наркобизнеса среди подростков ведется в том числе из мест лишения свободы. Несовершеннолетних закладчиков вербуют через соцсети, обещая легкие деньги и помощь в решении возможных проблем с законом. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«Наряду с фейковыми колл-центрами, в местах лишения свободы сформированы и кадровые службы, чьей задачей является вербовка несовершеннолетних для работы закладчиками», — рассказал собеседник агентства. По его словам, нередко, в качестве таких «HR-менеджеров» выступают осужденные, имеющие за плечами срок в колонии для несовершеннолетних — они знакомы с психологией подростков.
Методы воздействия, по словам силовика, выбираются исходя из возраста подростка. Не достигшим возраста уголовной ответственности (16 лет) обещают полную безнаказанность, остальным — личную протекцию при задержании и связи в местах лишения свободы. Кроме того, нередко подростков привлекает возможность «легкого способа заработка». URA.RU направило запрос в пресс-службу ФСИН РФ с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее в Екатеринбурге оперативники задержали двух школьниц 17 и 15 лет. При досмотре у них обнаружили несколько свертков, содержащих амфетамин. Школьницы не стали отрицать и сразу сознались в том, что работают закладчицами одного из интернет-магазинов. В дальнейшем по их наводке оперативники нашли еще несколько таких свертков. В силу возраста уголовная ответственность ждет только старшую из задержанных. Младшую же ждет постановка на учет и комиссия по делам несовершеннолетних.
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