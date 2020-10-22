Писателя Минаева удивили танцы монахинь в монастыре Сергия. Видео

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Предрождественская проповедь отца Сергия схигумена Среднеуральского женского монастыря , отец сергий
Отлученный от церкви бывший схигумен Сергий организовал в октябре танцы монахинь Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU
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Главный редактор журнала Esquire и писатель Сергей Минаев заявил, что послушницы Среднеуральского женского монастыря, которые танцевали в лесу в честь 75-летия Победы, возможно, не совсем здоровы. Видео он продемонстрировал в свежем выпуске своего шоу.

«Произошел очередной праздник, несчастные женины — возможно, не совсем здоровые — танцуют, кувыркаются по земле. Вокруг монахини поют песни времен войны, вот дама себя чуть прыгалками не удушила. Танцы почему-то посвятили 75-летию Победы. Если вы, монахини, не знаете, этот праздник был у нас 9 мая», — рассуждает Минаев, демонстрируя видео.

В своем шоу Минаев показал видео с танцами монахинь в Среднеуральском женском монастыре, ранее опубликованное в telegram-канале URA.RU. До этого известно о том, что Сергий с соратниками провел «крестный бег» вокруг монастыря.

Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия 19 октября. «Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», — сообщается на сайте Московского патриархата. Монаха уже лишили церковного сана. При этом он нарушил запрет на проведение богослужений, что сыграло роль в общем решении по делу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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