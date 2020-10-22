Главный редактор журнала Esquire и писатель Сергей Минаев заявил, что послушницы Среднеуральского женского монастыря, которые танцевали в лесу в честь 75-летия Победы, возможно, не совсем здоровы. Видео он продемонстрировал в свежем выпуске своего шоу.
«Произошел очередной праздник, несчастные женины — возможно, не совсем здоровые — танцуют, кувыркаются по земле. Вокруг монахини поют песни времен войны, вот дама себя чуть прыгалками не удушила. Танцы почему-то посвятили 75-летию Победы. Если вы, монахини, не знаете, этот праздник был у нас 9 мая», — рассуждает Минаев, демонстрируя видео.
В своем шоу Минаев показал видео с танцами монахинь в Среднеуральском женском монастыре, ранее
Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия 19 октября. «Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», — сообщается на сайте Московского патриархата. Монаха уже лишили церковного сана. При этом он нарушил запрет на проведение богослужений, что сыграло роль в общем решении по делу.
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