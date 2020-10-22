В России продлили льготную ипотеку

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Ранее продлить ипотеку предложил глава государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Программа льготной ипотеки, запущенная в мае этого года по поручению президента РФ Владимира Путина, будет продлена до июля следующего года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Программа льготной ипотеки под 6,5% будет продлена до 1 июля 2021 года», — цитирует Мишустина telegram-канал «Раньше всех». Ранее продлить программу предложил глава государства Владимир Путин.

По мнению экспертов, программу логичнее бы было продлить до конца 2021 года. По словам вице-президента гильдии риелторов Константина Апрелева, которые приводит «Национальная служба новостей», сохранение ипотеки для новостроек является эффективным инструментом для строительства заложенных в ежегодном плане 120 миллионов квадратных метров жилья.

За время действия программы льготной ипотеки с мая этого года Сбербанк выдал 128 тысяч ипотечных кредитов, сообщает Nation News. Общая же сумма всех займов составила 323 миллиарда рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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