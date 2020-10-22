Кремль назвал единственный путь решения конфликта в Карабахе

Дмитрий Песков заявил, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ранее достигнутые договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе не соблюдаются. Однако Россия намерена и дальше прикладывать усилия для мирного урегулирования конфликта в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Пока действительно нельзя констатировать, что ранее достигнутые договоренности о прекращении огня соблюдаются», — заявил Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что участие третьих стран, в частности, Турции, в формате урегулирования конфликта зависит от политической воли его участников — Азербайджана и Армении. «Участвовать в урегулировании конфликта, быть посредником, можно только с согласия двух сторон», — объяснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия продолжает делать все возможное, чтобы вывести ситуацию в русло политически-дипломатического урегулирования. «Убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет», — заявил пресс-секретарь президента.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в регионе обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в военных действиях на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться. Позже Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии. Оно должно было вступить в силу 18 октября в полночь по местному времени. Однако Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового режима прекращения огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что соблюдение режима прекращения огня должны контролировать миротворцы, пишет «Дни.ру».