Ответственный за челябинский VIP-транспорт уходит в отставку

Андрей Бобров отвечал за правительственный транспорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Андрей Бобров ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. В управлении делами Бобров отвечал за вопросы обеспечения транспортом губернаторской резиденции, правительства области и законодательного собрания.

«Бобров уволился по собственному желанию, — рассказал источник. — Причины озвучивать не стал». Бобров поступил на работу в управление в мае 2015 года. В мае 2016 года был назначен первым заместителем начальника управления.

Бобров, когда до него дозвонился и представился корреспондент URA.RU, заявил, что не готов общаться с человеком, «которого не знает». «Мы не комментируем кадровые перестановки до официальной публикации», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

Кадровые перестановки в управлении делами начались летом. 14 июля покинул пост руководителя Евгений Алексеев, который возглавил подведомственную управлению организацию ООО «Протокол». Новым управделами стал Роман Менжинский. В начале сентября покинул пост заместителя начальника управления Александр Рукавишников.

Отставка Боброва не первая среди руководителей второго уровня в правительстве области за последние дни. Ранее стало известно, что по собственному желанию увольняется замминистра образования региона Елена Зайко.