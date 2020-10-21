Губернатор нашел мэру Екатеринбурга пост на случай отставки

В случае отставки с поста мэра Екатеринбурга Александр Высокинский может занять должность, которую создадут специально для него, — замгубернатора Свердловской области по цифровой трансформации. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.
«Сейчас рассматривается возможность учреждения такого поста, учитывая федеральный тренд», — поделился собеседник агентства, имея в виду одно из последних поручений президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства указал губернаторам на необходимость определить чиновников (в министерствах и ведомствах), ответственных за цифровую трансформацию.
В региональном департаменте информполитики URA.RU заявили, что «вопросы цифровизации экономики курирует замгубернатора Олег Чемезов». «О существовании проектов перераспределения обязанностей мне неизвестно», — отметила руководитель подразделения Юлия Прыткова. Пресс-секретарь Высокинского на момент публикации не ответил на звонок корреспондента.
О том, что Высокинский в скором времени покинет пост мэра, ранее писало URA.RU. По словам некоторых собеседников агентства, соответствующее решение уже принято губернатором Евгением Куйвашевым. Как сообщают источники, наиболее вероятным претендентом на кресло мэра считается первый замгубернатора Алексей Орлов. С февраля 2016-го по сентябрь 2018 года Высокинский уже занимал пост замгубернатора. В этой должности он курировал реализацию проекта «Большой Екатеринбург», исполнение «Стратегии-2030», а также взаимодействие с территориями.
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