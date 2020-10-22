Лекарство от коронавируса подешевеет в два раза

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Максимальная цена препарата может быть разной в регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новая рекомендованная розничная цена препарата от коронавируса «Арепливир» составит 5 тысяч 60 рублей. Об этом заявил главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев. Ранее сообщалось, что упаковка из ста таблеток «Арепливира» обойдется в 10 тысяч рублей.

«Наша рекомендованная розничная цена 5 тысяч 60 рублей с НДС на полке, для всех регионов», — рассказал РИА «Новости» Младенцев. Он подчеркнул, что это не максимальная цена — ее размер может отличаться из-за разности наценок на жизненно необходимые лекарства.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что предельная стоимость на препарат от коронавируса «Илсира» составит 47 531,10 рублей. Максимальная цена за аналоги лекарства в несколько раз ниже — например, «Авифавир» будет стоить не дороже 5 тысяч рублей за 50 таблеток. По словам вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты от коронавируса могут быть бесполезными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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