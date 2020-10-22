Лекарство от коронавируса подешевеет в два раза

Новая рекомендованная розничная цена препарата от коронавируса «Арепливир» составит 5 тысяч 60 рублей. Об этом заявил главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев. Ранее сообщалось, что упаковка из ста таблеток «Арепливира» обойдется в 10 тысяч рублей.
«Наша рекомендованная розничная цена 5 тысяч 60 рублей с НДС на полке, для всех регионов», — рассказал РИА «Новости» Младенцев. Он подчеркнул, что это не максимальная цена — ее размер может отличаться из-за разности наценок на жизненно необходимые лекарства.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что предельная стоимость на препарат от коронавируса «Илсира» составит 47 531,10 рублей. Максимальная цена за аналоги лекарства в несколько раз ниже — например, «Авифавир» будет стоить не дороже 5 тысяч рублей за 50 таблеток. По словам вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты от коронавируса могут быть бесполезными.
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