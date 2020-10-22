Жителям ЯНАО перестали выдавать обещанные губернатором лекарства

Власти Ямала ждут новой поставки медикаментов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В части районов ЯНАО закончились бесплатные лекарства для пациентов с диагнозом ОРВИ. Об этом заявили в окружном правительстве. Власти советуют нуждающимся жителям вставать в очередь на следующую партию поставок, которую тормозят бюрократические проволочки.

«На данный момент в некоторых муниципалитетах еще остались наборы из первой волны, их выдают пациентам. В остальных планируется ставить обратившихся в лист ожидания на вторую волну поставок», — сообщили в администрации ЯНАО. Власти обещают, что как только лекарства привезут, их получат все пациенты, в том числе не дождавшиеся препаратов в срок.

Глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков объяснил, что задержка связана с тем, что выдавать бесплатные лекарства планировали только на время карантина. «И поскольку режим в последний раз был продлен сразу на месяц, органам здравоохранения пришлось в экстренном порядке запрашивать дополнительное финансирование и формировать контракты», — прокомментировал он.

Выдавать бесплатные лекарства жителям ЯНАО стали в июле. Глава региона Дмитрий Артюхов заявлял, что медикаменты будут получать абсолютно все пациенты с ОРВИ. По данным правительства, с того времени было выдано 62 185 наборов. В середине сентября окружной департамент здравоохранения сообщал URA.RU, что «выдано более 20 тысяч наборов, еще 14 тысяч наборов закупается дополнительно».