Оленевод-единоросс стал депутатом заксобрания ЯНАО

Тимофей Лаптандер занял последнее свободное место в парламенте Ямала Фото: «Мой Ямальский район», Twitter

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Депутатом законодательного собрания ЯНАО стал советник главы Ямальского района Тимофей Лаптандер, сообщили в окружном отделении «Единой России». Источники URA.RU предсказывали это еще в сентябре.

«В состав фракции партии „Единая Россия“ включен Тимофей Лаптандер, избранный по Тазовскому одномандатному округу», — сказали в пресс-службе ячейки. Политик получил мандат Григория Ледкова, который в сентябре был назначен представителем ЯНАО в Совете Федерации. Инсайдеры URA.RU высказывали версию, что Ледкова сменит именно Лаптандер, поскольку они оба выходцы из среды оленеводов: «Им близки и понятны трудности, с которыми сталкивается тундровое население».

В разговоре с URA.RU сам Лаптандер подтвердил назначение и рассказал, что войдет в комитет по развитию агропрома и делам коренных народов Севера. «В агропромышленном комплексе заняты представители КМНС, и очень много вопросов, которые требуют решения в их жизнедеятельности. Но все вопросы и пути их решения необходимо решать в правовом поле», — поделился планами депутат.

Лаптандер — уроженец Тамбейской тундры, потомственный оленевод. В 2007 году он возглавил муниципальное оленеводческое предприятие «Ямальский», где занимал пост директора в течение следующих 10 лет. Его работу отмечал руководивший тогда регионом губернатор Дмитрий Кобылкин. В 2017 году Лаптандера пригласили стать советником главы Ямальского района.

Григорий Ледков, одержавший победу на выборах в заксобрание ЯНАО, не вошел в окружной парламент и сдал свой мандат. В сентябре он стал новым ямальским сенатором, сменив Александра Ермакова, как и предсказывали источники URA.RU в июле.