Григорий Ледков получил официальное назначение в Совете Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым представителем Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации стал экс-депутат Госдумы Григорий Ледков. Такое решение было принято на заседании регионального заксобрания. О скором переводе Ледкова в верхнюю палату парламента РФ источники URA.RU сообщали еще в середине сентября.

«Григорий Ледков наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Отмечается, что политик будет представителем от ямальского парламента. Подробности о ближайших планах Ледкова пока не раскрываются.

В Совфеде он сменил прежнего сенатора Александра Ермакова, который занимал пост с 2015 года. Источники URA.RU предполагали, что после ухода из верхней палаты 64-летний Ермаков отправится на пенсию. Получить комментарий представителей политика не удалось, телефон его приемной оказался недоступен. Ранее помощники Ермакова сообщали URA.RU, что о дальнейшей судьбе теперь уже бывшего сенатора будет известно только после его официального ухода из Совфеда.

О скорой смене ямальского сенатора инсайдеры URA.RU сообщали в июле. По информации источников, губернатор Дмитрий Артюхов считал Ермакова фигурой своего предшественника Дмитрия Кобылкина и хотел видеть в верхней палате другого человека. В середине сентября агентству стало известно, что выбор пал на Ледкова. Спустя несколько дней он сложил полномочия в Госдуме, а затем был выдвинут на пост нового сенатора.

Также в ходе выборов 11—13 сентября Ледков избрался депутатом заксобрания ЯНАО. Ожидается, что он передаст свой мандат советнику главы Ямальского района, оленеводу Тимофею Лаптандеру.