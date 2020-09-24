24 сентября 2020
23 сентября 2020

В Совфеде назначили нового сенатора от ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, ледков григорий
Григорий Ледков получил официальное назначение в Совете Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым представителем Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете Федерации стал экс-депутат Госдумы Григорий Ледков. Такое решение было принято на заседании регионального заксобрания. О скором переводе Ледкова в верхнюю палату парламента РФ источники URA.RU сообщали еще в середине сентября.

«Григорий Ледков наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Отмечается, что политик будет представителем от ямальского парламента. Подробности о ближайших планах Ледкова пока не раскрываются.

В Совфеде он сменил прежнего сенатора Александра Ермакова, который занимал пост с 2015 года. Источники URA.RU предполагали, что после ухода из верхней палаты 64-летний Ермаков отправится на пенсию. Получить комментарий представителей политика не удалось, телефон его приемной оказался недоступен. Ранее помощники Ермакова сообщали URA.RU, что о дальнейшей судьбе теперь уже бывшего сенатора будет известно только после его официального ухода из Совфеда.

О скорой смене ямальского сенатора инсайдеры URA.RU сообщали в июле. По информации источников, губернатор Дмитрий Артюхов считал Ермакова фигурой своего предшественника Дмитрия Кобылкина и хотел видеть в верхней палате другого человека. В середине сентября агентству стало известно, что выбор пал на Ледкова. Спустя несколько дней он сложил полномочия в Госдуме, а затем был выдвинут на пост нового сенатора.

Также в ходе выборов 11—13 сентября Ледков избрался депутатом заксобрания ЯНАО. Ожидается, что он передаст свой мандат советнику главы Ямальского района, оленеводу Тимофею Лаптандеру.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...