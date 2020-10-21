21 октября 2020

Пермские депутаты рассказали о первых симптомах коронавируса

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Депутаты признались, что испытывали сильную слабость при заболевании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермские депутаты, переболевшие коронавирусом, рассказали URA.RU о том, какие симптомы болезни у них проявлялись. Почти все опрошенные признались, что испытывали серьезное недомогание на фоне высокой температуры.

Депутат законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова, переболевшая вирусом в сентябре, отметила, что испытывала сильнейшую ломоту в теле. «Была высокая температура и общий упадок сил. Ты лежишь и для того, чтобы совершить какое-то действие, нужно приложить неимоверное количество усилий. Самыми тяжелыми были первые 6-8 дней, дальше переносить болезнь было легче — помогают антибиотики», — сказала Коновалова.

У депутата гордумы Перми Александра Филиппова, перенесшего COVID-19 в июне, в первый день болезни поднялась температура. «У меня поднялась температура до 37 градусов и появилось общее недомогание, а на второй день пропало обоняние. Стало понятно, что заболел», — отметил Филиппов. Самыми тяжелыми, по его словам, были 5-9 дни болезни.

Депутат краевого парламента Олег Постников, в отличие от коллег, напротив — не заметил никаких признаков болезни. «Хотя тест и показал у меня положительный результат, по факту никаких симптомов болезни не было. Тем не менее, по рекомендации врачей я пропили антибиотики и через четыре дня повторный тест показал уже отрицательный результат. Все две недели самоизоляции я чувствовал себя хорошо и удаленно работал», — рассказал Постников.

URA.RU писало, что коронавирусом также переболели губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко, бывший вице-премьер правительства края Антон Удальев и заместитель главы Перми Виктор Агеев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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