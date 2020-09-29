29 сентября 2020
28 сентября 2020

Пермского губернатора выписали из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., махонин дмитрий
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин будет лечиться от COVID-19 дома Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выписали из больницы, сообщил URA.RU пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин. Он пояснил, что губернатор продолжит лечение от COVID-19 в домашних условиях.

«Курс стационарного лечения [губернатора Пермского края Махонина] Дмитрия Николаевича завершен», — сообщил URA.RU Шубин. Он пояснил, что сейчас Махонин будет продолжать лечение в амбулаторных условиях.

Губернатора Махонина госпитализировали 17 сентября. У него подтвердился коронавирус. Из больницы Махонин принял участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое проходило в формате ВКС. Ранее стало известно, что Махонин чувствует себя хорошо, у него наблюдается положительная динамика. Также 29 сентября он записал видеобращение из больничной палаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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