Пермского губернатора выписали из больницы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин будет лечиться от COVID-19 дома Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выписали из больницы, сообщил URA.RU пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин. Он пояснил, что губернатор продолжит лечение от COVID-19 в домашних условиях.

«Курс стационарного лечения [губернатора Пермского края Махонина] Дмитрия Николаевича завершен», — сообщил URA.RU Шубин. Он пояснил, что сейчас Махонин будет продолжать лечение в амбулаторных условиях.

Губернатора Махонина госпитализировали 17 сентября. У него подтвердился коронавирус. Из больницы Махонин принял участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое проходило в формате ВКС. Ранее стало известно, что Махонин чувствует себя хорошо, у него наблюдается положительная динамика. Также 29 сентября он записал видеобращение из больничной палаты.