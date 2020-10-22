Президент России Владимир Путин считает, что в России не нужно ужесточать меры по коронавирусу, как это было весной. Об этом глава государства сообщил во время видеообращения на ежегодном заседании международного клуба «Валдай».
«На сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким ограничительным методам, как было весной этого года», — приводят слова президента РИА «Новости». Он считает, что не нужно вводить режим нерабочих дней, и медицина сможет справиться с текущей ситуацией в стране. Также Путин не исключил продления льгот для бизнеса и поддержки отдельных сфер экономики. По словам российского лидера, сокращение экономики в стране в период пандемии оказалось вдвое меньше, чем в Европе.
Ранее президент заявил, что коронавирус серьезно изменил привычную жизнь людей. По его словам, влияние вируса на человечество еще предстоит осмыслить. Он подчеркнул, что с начала пандемии во главу угла была поставлена ценность человеческой жизни и это был осознанный выбор, пишет RT.
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