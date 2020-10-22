Задержку выдачи бесплатных лекарств в ЯНАО признали незаконной

В центральной больнице Надымского района ЯНАО выдача бесплатных наборов медикаментов пациентам задерживалась от недели до 40 дней, а это противоречит местному законодательству. К такому выводу пришли в прокуратуре, проверяющей сообщения местных жителей об отсутствии положенных им лекарств.
«ГБУЗ ЯНАО „Надымская ЦРБ“ осуществляло выдачу лекарственных средств [в срок] от 7 до 40 дней, — сообщили в надзорном органе. — На момент проверки в учреждении отсутствовали необходимые наборы лекарств для предоставления гражданам с простудными симптомами». При этом представители прокуратуры указали: выдача бесплатных лекарств гражданам с признаками простудных заболеваний в соответствии с региональным законодательством должна осуществляться в день обращения.
В региональном департаменте здравоохранения сейчас выясняют, почему на местах возникли проблемы с исполнением окружного законодательства. Представители ведомства пообещали подготовить комментарий позже.
Раздача бесплатных лекарств для пациентов с ОРВИ началась летом по распоряжению губернатора ЯНАО. За это время было выдано более 62 тысяч наборов медикаментов.
Ранее окружные власти признали, что в части районов ЯНАО закончились бесплатные лекарства. В связи с этим нуждающимся жителям предложили вставать в очередь на следующую партию поставок, которую тормозят бюрократические проволочки.
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