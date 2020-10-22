Утопившая малыша челябинка перед трагедией забрала его из приюта

Жительница Челябинска Татьяна К., утопившая в реке Миасс тело своего ребенка и сообщившая полиции о его похищении, забрала его из Дома ребенка с разрешения органов соцзащиты. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.
«Ребенок появился на свет в Челябинске, где постоянно проживает его мать. Его отец умер, когда та была беременна. После рождения младенца передали в подведомственный областному министерству социальных отношений Дом ребенка, расположенный в Троицке. Курировало этот вопрос управление соцзащиты Калининского района Челябинска», — рассказал собеседник URA.RU.
По его словам, там же проверяли условия жизни семьи, когда женщина сошлась с другим мужчиной, и в июле им санкционировали передачу младенца обратно. В сентябре ребенка вернули матери. Вечером 21 октября та заявила в полицию об его похищении, но на допросе призналась, что вместе с сожителем утопила его тело в реке Миасс. По последней версии задержанных, ребенка якобы уронили на пол ванной комнаты во время купания, и через три дня он умер от черепно-мозговой травмы.
Министр социальных отношений региона Ирина Буторина заявила URA.RU, что семья не состояла на учете. В пресс-службе областной прокуратуры опровергли эту информацию. «Установлено, что семья неблагополучная, состоит на учете в уполномоченных органах. По поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка органов системы профилактики и органов опеки», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Причины смерти ребенка выясняют следователи СКР в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве.
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