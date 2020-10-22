Ребенка отбирали у матери, но она добилась, чтобы его вернули Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска, которую вместе с сожителем подозревают в убийстве семимесячного ребенка, забрала его из Дома малютки за пару месяцев до трагедии. В марте младенца отобрали у нее и поместили в социальное учреждение по инициативе правоохранительных органов, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Женщина 1996 года рождения была ранее судима, как и отец родившегося 13 марта ребенка. Она и сожитель регулярно употребляли спиртное и наркотики. По акту полиции весной ребенка изъяли у матери и передали в Дом малютки», — рассказал собеседник. Но в сентябре, по его словам, женщина написала заявление о возвращении малыша, что и было сделано.

«На допросе она показала, что во время купания гражданский муж уронил ребенка на пол в ванной. Врачу они его показывать не стали, через три дня младенец якобы умер от травмы головы. После этого пара решила избавиться от тела и инсценировала похищение», — добавил также инсайдер.

В следственных органах воздерживаются от обнародования подробностей. В пресс-службе следственного управления СКР подтвердили URA.RU, что расследуют дело об убийстве. Пользователи соцсети «ВКонтакте» не верят, что ребенок умер своей смертью. Они утверждают, что мать его могла убить, пусть и случайно, и потом выбросить тело малыша в реку Миасс.