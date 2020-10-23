На трассе М5 Челябинск — Екатеринбург открыли четыре полосы

На первом участке трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом после реконструкции открыто движение по четырем полосам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Движение на участке трассы длиной 12,5 км открыто в четырехполосном виде в рабочем режиме, пока без разметки и знаков. Официально данный участок будет сдан в 20-х числах ноября», — заявили URA.RU в Упрдоре.
В организации добавили, что подрядчик в рамках контракта должен сдать объект протяженностью 41 км до 2023 года. В данный момент он ведет работы с опережением графика, поэтому есть большая вероятность, что основная часть трассы будет отремонтирована уже в 2021 году.
Решение о ремонте единственного двухполосного отрезка федеральной трассы Челябинск — Екатеринбург принял президент РФ Владимир Путин в 2019 году по просьбе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Согласно контракту, этот участок дороги станет четырехполосным.
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