Уже в понедельник Анастасию Вяткину привезут в центр реабилитации Фото: аккаунт Анастасии Вяткиной в Instagram

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Реабилитацию студентки Анастасии Вяткиной, получившей тяжелые травмы в ДТП с участием бывшего вице-губернатора и директора челябинского агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова, оплатит екатеринбургский Фонд святой Екатерины. Об этом сообщила URA.RU мать пострадавшей.

«По мере возможности мы ездим на занятия в клинику доктора Волковой на дневной стационар. Случайно встретились там с представителями Фонда святой Екатерины, они решили помочь и нам», — рассказала URA.RU женщина. По ее словам, поддержка фонда позволит обеспечить полноценную реабилитацию Насти в клинике до конца года.

«Об истории Насти мы узнали от врачей центра реабилитации доктора Волковой, когда были там по поводу Кати Долматовой, которую доставили вертолетом для реабилитации. Специалисты делают все, чтобы Настя вернулась к обычной, нормальной жизни, и сама она настроена по-боевому. Не помочь было просто невозможно. Мы от всего сердца желаем Насте скорейшего выздоровления и уверены, что в итоге все будет хорошо», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Медики добиваются, чтобы девушка вновь могла говорить, самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Прогресс в ее состоянии российские и зарубежные доктора считают настоящим чудом. «Первые пять месяцев результатов практически не было, просто руки опускались. А потом вдруг „выстрелило“ — и пошла динамика. Девочка, которая несколько месяцев провела в коме, которая не могла дышать и питаться, сейчас может пройти почти сто метров, ест, улыбается и реагирует на слова», — говорит URA.RU руководитель клиники Ирина Волкова.

Резонансное ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой серьезно пострадали жители Екатеринбурга. В отношении Косилова возбудили уголовное дело, которое сейчас рассматривает Аргаяшский суд.