«Единая Россия» будет выдвигать в Госдуму только тех спортсменов, кто будет работать в новом созыве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» не будет полностью отказываться от выдвижения в Госдуму спортсменов, артистов и космонавтов. Однако выходцы из этих сфер должны быть максимально экспертны и реально работать в новом созыве парламента, сообщил URA.RU источник в партии, комментируя первый список кандидатов.

«Как и говорил [замглавы генсовета ЕР Сергей] Перминов вашему агентству, партия не будет выдвигать артистов и спортсменов ради одной только тактической цели — победы в конкретном одномандатном округе. Все, кто изберется, должны будут работать на профессиональной основе. Поэтому артисты, космонавты и спортсмены будут выдвигаться от ЕР, но это будут эксперты в своих сферах, которые помогут улучшить законодательную базу», — объяснил инсайдер.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов обратил внимание на то, что ЕР последовательно смещает акценты при выдвижении кандидатов в Госдуму. «Профессиональные политики постепенно вытесняют спортсменов и артистов. Это давний тренд. Но процесс идет постепенно, из правил всегда бывают исключения. Наконец, есть спортсмены и артисты, востребованные избирателями и элитой именно как политики, серьезно работающие депутаты. Состав парламента всегда будет „разношерстным“, включающим разные профессиональные группы — в зависимости от воли избирателей, особенно в округах. Бояться этого не надо», — резюмировал собеседник.

Биатлониста Антона Шипулина, победившего на довыборах в 2019 году, видят в новом созыве Госдумы Фото: Анна Майорова © URA.RU

ЕР накануне обнародовала первый список из 71 депутатов, которых выдвинет в одномандатных округах в Госдуму-2021. Среди них — экс-биатлонист Антон Шипулин (Свердловская область), Владимир Бурматов (Челябинская область), Иван Квитка (Тюменская область), глава думской фракции Сергей Неверов (Смоленская область), Виталий Милонов (Санкт-Петербург), экс-хоккеист Владислав Третьяк (Ульяновская область) и другие. В нынешнем созыве Урал представляют также экс-шахматист Анатолий Карпов (Тюменская область) и экс-биатлонист Сергей Чепиков (Свердловская область).