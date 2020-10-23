Кредитор Utair распродает долги авиакомпании на аукционе

Долги Ютейр перед банком «Траст» готовы продать за 30% от стоимости требований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кредитор компании Utair — банк «Траст», выставил долги авиаперевозчика на торги. Об этом говорится на сайте Российского аукционного дома. Сумма переуступки составит более 15 млрд рублей.

«Предметом аукциона являются требования банка «ТРАСТ» к ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Размер уступаемых прав на дату размещения лота на аукционе составляет 15 081 805 584 рубля. Права никому не проданы, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц, не являются предметом судебного разбирательства», — сообщается в описании торгов.

Сам аукцион пройдет 24 ноября. Начальная цена — 4,5 млрд рублей, шаг повышения составит 225 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало о том, что долги Utair у кредиторов скупает банк «Россия».