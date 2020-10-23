Экономист: доллар может превысить 80 рублей до конца года. Условие

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Выборы президента США — главное событие для рубля, отметил Виталий Калугин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Выборы президента США станут главным событием, влияющим на российскую валюту в ближайшее время. В случае победы демократа Джо Байдена доллар может пробить отметку в 80 рублей. Об этом URA.RU рассказал экономист Виталий Калугин.

«Выборы в США — главное событие для нашей экономики каждые четыре года. Если выберут Трампа, все будет более-менее ровно. Если же победит Байден, рынок ждет волатильность на несколько недель. Курс может превысить 80 рублей за доллар, а сильно ли превысит — предсказать невозможно», — рассказал URA.RU Калугин.

Уровень ключевой ставки, в отличие от доллара, не оказывает никакого влияния на жизнь россиян, отметил эксперт. «Людям от уровня ключевой ставки ни холодно, ни жарко. Сейчас ЦБ видит риски в усилении инфляции под конец года и сохраняет ставку на уровне 4,25%, А ее снижение до 4% не будет иметь никакого эффекта. Ставка на жизнь не влияет», — добавил Калугин.

До этого Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ставка имеет потенциал для дальнейшего снижения.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. За кресло главы государства борются республиканец — действующий президент страны Дональд Трамп и демократ — бывший вице-президент США Джо Байден. По данным опросов и экзитполов, Байден уверенно опережает соперника.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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