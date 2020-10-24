Свердловскую и Челябинскую области накроют снегопады

В уральские регионы придет мокрый снег, предупредили в МЧС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской и Челябинской областях воскресенье принесет плохую погоду. Об этом предупреждает МЧС России.

«[Ожидаются] осадки в виде мокрого снега. Метели, температура воздуха ночью +2°, -3°, при прояснении до -8°, днем +1°, +6°, на крайнем севере до -2», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области. Конкретно в Екатеринбурге синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и температуру днем +4, +6 градусов.

«25 октября местами в Челябинской области ожидаются сильные осадки, отложение мокрого снега и гололеда на проводах. На дорогах сильная гололедица», — сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области. Также ночью в области ожидаются туманы. Днем синоптики ждут улучшения погоды — может потеплеть до 13 градусов. В ночь на 26 октября дожди со снегом.

При этом в центре Европейской части РФ ожидается аномальное тепло, передает RT. Как сообщил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд, регион оказался под влиянием теплых воздушны масс, из-за чего синоптики ожидают аномального тепла.