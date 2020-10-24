Сестре Игоря Дятлова отказались раскрывать данные о гибели группы

Прокуратура Свердловской области начала проверку по делу перевала Дятлова в 2019 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова получила отказ от прокуратуры Свердловской области на просьбу ознакомиться с результатами проверки по делу гибели тургруппы в 1959 году. Об этом сообщил адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов, представляющий интересы родственников погибших.

«Прокурор области отвечает Перминовой, что провели проверку, но вы не имеете тут отношения никакого. Она получила отказ», — заявил Черноусов ТАСС. В прокуратуре заявили, что основания для ознакомления Перминовой с материалами отсутствуют.

Проверка по делу о странной гибели группы туристов в районе горы Отортен была начата в феврале 2019 года. В качестве приоритетных версий гибели назывались ураган, сход снежных плит и лавина. Позднее руководитель группы, проводящей проверку, Андрей Курьяков заявил, что туристы погибли из-за схода лавины.

Трагедия с гибелью группы из девяти туристов произошла в 1959 году. Лыжники турклуба Уральского политехнического института погибли при странных обстоятельствах, у многих были обнаружены серьёзные увечья. С тех пор назывались сотни версий произошедшего — от ссоры между туристами и атаки коренного населения до нападения инопланетян и снежного человека. Каждая из версий, включая лавину и ураган, сталкивается с несостыковками.