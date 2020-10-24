Больные с инсультом и онкозаболеваниями могут не дожить до приезда скорой помощи, которая загружена из-за пандемии коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин.
«Скорая помощь в России может не успеть приехать к тяжелым больным из-за нагрузки, вызванной коронавирусом», — рассказал Лильин. Он подчеркнул, что умереть рискуют те, у кого случился инсульт. Их необходимо госпитализировать в течение 5—6 часов.
Лильин рассказал, что также подвержены опасности и онкобольные, которым необходима срочная госпитализация. При этом врач подчеркнул, что некоторые российские больницы отказываются принимать больных, пришедших в клинику с подозрением на инсульт. Лильин считает, что эта проблема связана с плохой организацией работы здравоохранения. «В регионах нет четкого понимания, кого куда вести», — рассказал он.
Ранее полицейские нескольких российских регионов пожаловались, что не могут получить медицинскую помощь. Это связано с тем, что больницы не справляются с наплывом заболевших коронавирусом.
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