24 октября 2020

Жириновский потребовал лишить Мясникова диплома и отобрать эфир

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, жириновский владимир
Жириновский призвал аудиторию «не слушать безответственных заявлений» Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Телеведущего и врача Александра Мясникова нужно лишить лицензии и убрать с телевизора. С таким заявлением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Возмущение депутата вызвала позиция Мясникова о туристических поездках россиян за границу во время эпидемии коронавируса. Дело в том, что телеведущий не связывает массовую вспышку коронавируса в России с возвращением туристов из-за границы. Жириновский же утверждает обратное. Он уверен, что ухудшение эпидобстановки в России было связано, в том числе и с выездом большого количества туристов в иностранные курорты.

«Это врач. Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять?» — цитирует парламентария Радио «КП». Лидер ЛДПР призвал аудиторию «не слушать безответственных заявлений», а лучше посмотреть на остальной мир.

За последние сутки в России выявлен 16 521 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала россиянам отказаться от поездок за границу. По ее словам, вторая волна коронавируса может быть сильнее и опаснее первой. Захарова предупредила о взрывном росте заболеваемости.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...