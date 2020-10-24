Жириновский потребовал лишить Мясникова диплома и отобрать эфир

Телеведущего и врача Александра Мясникова нужно лишить лицензии и убрать с телевизора. С таким заявлением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Возмущение депутата вызвала позиция Мясникова о туристических поездках россиян за границу во время эпидемии коронавируса. Дело в том, что телеведущий не связывает массовую вспышку коронавируса в России с возвращением туристов из-за границы. Жириновский же утверждает обратное. Он уверен, что ухудшение эпидобстановки в России было связано, в том числе и с выездом большого количества туристов в иностранные курорты.
«Это врач. Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять?» — цитирует парламентария Радио «КП». Лидер ЛДПР призвал аудиторию «не слушать безответственных заявлений», а лучше посмотреть на остальной мир.
За последние сутки в России выявлен 16 521 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала россиянам отказаться от поездок за границу. По ее словам, вторая волна коронавируса может быть сильнее и опаснее первой. Захарова предупредила о взрывном росте заболеваемости.
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