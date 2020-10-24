Мария Кожевникова считает, что в Госдуме должны быть представители разных профессий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортсмены и артисты — действующие и бывшие депутаты Госдумы — раскритиковали идею руководства «Единой России» не выдвигать их на следующих выборах. Так они отреагировали на заявление замглавы генсовета ЕР Сергея Перминова URA.RU о том, что партия отказывается от выдвижения в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов.

Как объяснил Перминов, партия власти будет опираться на людей с «профессиональными компетенциями», которые могут принести «практическую пользу». Источник URA.RU в партии власти рассказал, что вопрос с селебрити встал в связи с повышением статуса Госдумы из-за поправок в Конституции. Однако звезды не оценили такую точку зрения.

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что в данном случае речь идет о выражении мнения одного человека, а не всей партии (эту же позицию поддержала фигуристка Ирина Роднина). При этом он напомнил, что Конституцией всем гарантированы равные права. «В момент выборов наше законодательство предоставляет всем одинаковые права. А внутри самой партии для этого существуют праймериз», — заявил он BBC.News.

Актриса и депутат Госдумы шестого созыва Мария Кожевникова считает, что в Думе должны быть представители разных профессий. «Давайте теперь будем брать только экономистов, которые хуже разбираются [в работе профильных комитетов], но зато у них профессия другая. Это называется охота на ведьм, а я против нее», — заявила артистка.

Однако ватерполист Ирек Зеннуров и борец Артур Таймазов частично поддержали предложение. Они отметили, что целью ЕР поставила выдвижение максимально экспертных кандидатов. Об этом ранее URA.RU заявил и источник в партии, заявив, что «Единая Россия» не будет полностью отказываться от выдвижения в Госдуму спортсменов, артистов и космонавтов. Однако кандидатам предстоит «реально работать» в новом созыве парламента.