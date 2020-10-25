Тихановская объявила общенациональную забастовку в Беларуси

В Беларуси 26 октября начнется общенациональная забастовка. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.
«Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка», — передает слова Тихановской «Ридус». Политик добавила, что беларусы пойдут на этот шаг, так как «их слово — закон».
Она подчеркнула, что мирный протест — это постоянная созидательная сила, которую продемонстрировали граждане страны. При этом, по ее словам, режим показал, что насилие — единственное, на что он способен. Тихановская уверена, что режим «не готов говорить правду и выполнять требования людей».
В начале октября Тихановская предъявила ультиматум главе республики Александру Лукашенко: если он не уйдет с поста до 25 сентября, начнется национальная забастовка. Член Совета Федерации Алексей Пушков поделился своим мнением в беседе
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