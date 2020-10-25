Тихановская объявила общенациональную забастовку в Беларуси

Забастовка начинается 26 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Беларуси 26 октября начнется общенациональная забастовка. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

«Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка», — передает слова Тихановской «Ридус». Политик добавила, что беларусы пойдут на этот шаг, так как «их слово — закон».

Она подчеркнула, что мирный протест — это постоянная созидательная сила, которую продемонстрировали граждане страны. При этом, по ее словам, режим показал, что насилие — единственное, на что он способен. Тихановская уверена, что режим «не готов говорить правду и выполнять требования людей».

В начале октября Тихановская предъявила ультиматум главе республики Александру Лукашенко: если он не уйдет с поста до 25 сентября, начнется национальная забастовка. Член Совета Федерации Алексей Пушков поделился своим мнением в беседе RNS , что ультиматум нужен для побуждения Европы к жестким мерам против белорусского лидера. В Госдуме выразили опасение, что ультиматум может привести к ситуативным обострениям протеста в крупных центрах страны.