Мясников рассказал, как замедлить процесс старения

Александр Мясников назвал действенный способ, помогающий организму не стареть Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Чтобы замедлить процесс старения необходимо постоянно учиться чему-то новому. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, получение новых знания стимулируют обновление нейронов головного мозга, и отдаляет старение и обветшание всего организма. Телеведущий рекомендовал попробовать выучить новый язык или выполнять сложные физические упражнения. «Творите, пробуйте, изучайте что-то новое! Не бойтесь перемен, чтобы не стареть», — цитирует врача «Национальная служба новостей».

Ранее Мясников заявил о том, что ожидание радостного события позволяет отсрочить смерть. Врач отметил, что прежде всего нужно не бояться и именно это позволит прожить дольше. Мясников привел данные из Израиля, где было замечено, что перед самым святым у евреев празднике Пейсах смертность в стране у стариков падает, а после праздника опять растет.