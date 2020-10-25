Сразу два губернатора в России заразились коронавирусом

Сразу два российских губернатора заразились COVID-19. Вирус выявлен у главы Иркутской области Игоря Кобзева и главы Кузбасса Сергея Цивилева.
В пресс-службе губернатора Иркутской области сообщили, что Кобзев чувствует себя хорошо. «[Тест] положителен, [губернатор] работает на самоизоляции», — рассказали ТАСС.
По данным РБК, коронавирус также подтвердился у главы Кузбасса Сергея Цивилева. Ранее он сообщал о том, что COVID-19 был выявлен у его супруги, у самого Цивилева были похожие симптомы заболевания. С 21 октября губернатор работает дистанционно. В главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса заявили, что Цивилев чувствует себя удовлетворительно.
На сегодняшний день коронавирус выявлен у 17 российских губернаторов, трое из них — главы регионов УрФО. В частности, в конце июля заразился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, в сентябре — глава Пермского края Дмитрий Махонин. В начале октября коронавирус был выявлен у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Коронавирусом также заболели три вице-губернатора Челябинской области.
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