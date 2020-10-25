Замгенпрокурора поручил проверить курганский бюджет

Замгенпрокурора Ткачев дал срочное поручение подчиненным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев поручил проверить расходы курганского бюджета на обеспечение сирот квартирами. Информация об этом опубликована на сайте управления Генпрокуратуры в УрФО.

Ткачев в режиме видеосвязи провел личный прием жителей региона. С жалобами на необеспечение жильем обратились пять человек. «Замгенпрокурора РФ прокуратуре области поручено подготовить исковые заявления в суд в интересах сирот, а также тщательно проверить исполнение закона „Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов“, которым на цели улучшения жилищных условий граждан из числа детей-сирот выделено 843,1 млн рублей», — говорится на сайте ведомства.

Также замгенрокурора поступили жалобы от трех предпринимателей, которые поставляют продукты в школы и детские сады. Власти не рассчитались по контрактам на сумму 16,6 млн рублей. Вице-губернатор Владислав Кузнецов пообещал, что проблемы удастся разрешить до конца октября. «Кроме того, при содействии прокуратуры правительством области будут выработаны дополнительные меры поддержки предпринимательства», — указано в релизе.

Всего замгенпрокурора поступило 13 обращений от жителей Кургана, Шадринска, Далматовского, Куртамышского, Макушинского, Мокроусовского, Притобольского, Щучанского районов. Работа по восстановлению нарушенных прав граждан и предпринимателей находится на контроле.

Ранее агентство сообщало, правительство Курганской области в 2019 году не смогло освоить средства, выделенные на квартиры для детей-сирот. Это стало причиной сокращения финансирования в 2020 году в 10 раз.