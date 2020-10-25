Курганскую коммунистку заподозрили в пиаре на проблемах медицины

Курганцы после обращения медиков к Путину подписывают петиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Петиция о помощи курганскому здравоохранению появилась на сайте Change.org. Текст основан на обращении депутата облдумы от КПРФ Натальи Воробьевой, направленном в начале октября в правительство РФ. По версии политолога Сергея Ширяева и инсайдера действия курганской коммунистки похожи на пиар.

«Текст петиции составлен на основе обращения к председателю Правительства РФ Мишустину М.В. депутата Курганской облдумы Воробьевой», — говорится в петиции. Далее текст обращения дублирует то, которое направлено в правительство РФ. Указано, что люди не могут дождаться помощи и результатов тестов на коронавирус, медиков не хватает.

Наталья Воробьева в разговоре с URA.RU отметила, что ответ от правительства получен, но он не устроил: «На жалобы курганцев не обращают внимание. Готовлю новые, в том числе и на правительство РФ».

«Зачем создавать множество писем и обращений, кроме как для пиара. Может лучше чем-то помочь реально?», — поделился инсайдер. Политолог Сергей Ширяев считает, что более эффективным был бы выход на федеральный уровень. «Есть ли смысл писать очередное обращение, если надо довести до ума первое. Все остальное — попытка перехватить инициативу. Петиция — это хорошо, а собственные действия товарищи из КПРФ не хотят предпринять?», — поделился Ширяев.

Воробьева на эту критику отвечает, что коммунисты готовы обратиться ко всем. Кроме того, депутат сама может вернуться в медицину. «Им помощь нужна — пусть обращаются. У меня есть медобразование. Это вопрос мобилизации, когда ресурсов совсем не будет», — пояснила Воробьева.

Ранее власти отвечали, что нагрузка на медперсонал высокая. В регионе разворачиваются дополнительные койки. Медики направили обращение президенту России Владимиру Путину.