Авиаперелеты для жителей ЯНАО станут более доступными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суперджет авиакомпании
Субсидии их бюджета РФ сделают билеты на самолеты более доступными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ расширило список авиационных маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета. Как следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров, речь идет о 138 позициях, среди которых маршруты, связывающие ЯНАО с другими регионами страны.

«Приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты», — говорится в постановлении. Кроме того, что решение «позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям».

Среди субсидируемых указаны рейсы из Нового Уренгоя в Саратов, Воронеж, Махачкалу, Минеральные Воды, Оренбург, Нижний Новгород, Белгород, Томск и Сочи. Из Салехарда субсидируемые перевозки будут осуществляться в Симферополь, Уфу и Новосибирск.

Субсидии выделяются на рейсы из Ноябрьска в Екатеринбург, Новосибирск, и Краснодар. Воздушное сообщение из столицы Кубани с Надымом также будет субсидированным.

В правительстве считают, что благодаря выделенным субсидиям авиаперелетами дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек. Федеральные средства в сумме 3 млрд рублей было решено выделить еще в июле этого года.

Ранее сообщалось, что главный перевозчик ЯНАО, АТК «Ямал», из-за коронавируса потерпела убытков на сумму более 1,6 млрд рублей. Перевозчик может рассчитывать на часть федеральных средств, так как эксплуатирует 15 лайнеров SSJ-100.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...