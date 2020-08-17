Авиаперелеты для жителей ЯНАО станут более доступными

Правительство РФ расширило список авиационных маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета. Как следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров, речь идет о 138 позициях, среди которых маршруты, связывающие ЯНАО с другими регионами страны.
«Приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты», — говорится в постановлении. Кроме того, что решение «позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям».
Среди субсидируемых указаны рейсы из Нового Уренгоя в Саратов, Воронеж, Махачкалу, Минеральные Воды, Оренбург, Нижний Новгород, Белгород, Томск и Сочи. Из Салехарда субсидируемые перевозки будут осуществляться в Симферополь, Уфу и Новосибирск.
Субсидии выделяются на рейсы из Ноябрьска в Екатеринбург, Новосибирск, и Краснодар. Воздушное сообщение из столицы Кубани с Надымом также будет субсидированным.
В правительстве считают, что благодаря выделенным субсидиям авиаперелетами дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек. Федеральные средства в сумме 3 млрд рублей было решено выделить еще в июле этого года.
Ранее сообщалось, что главный перевозчик ЯНАО, АТК «Ямал», из-за коронавируса потерпела убытков на сумму более 1,6 млрд рублей. Перевозчик может рассчитывать на часть федеральных средств, так как эксплуатирует 15 лайнеров SSJ-100.
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